СК начал проверку после инцидента с самолетом в аэропорту Саратова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту инцидента в аэропорту Саратова, где самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Проводится проверка, следователь выехал на место", - сказали в пресс-службе.

ЧП произошло в 16:48 мск. Самолет, прибывший из Сургута, выкатился за пределы ВПП. На борту находились 112 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным пресс-службы компании "Саратовские авиалинии", в результате никто не пострадал.

Компания "Саратовские авиалинии" является оператором единственного в регионе аэропорта Саратов-центральный.