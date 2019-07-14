{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК начал проверку после инцидента с самолетом в аэропорту Саратова

Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту инцидента в аэропорту Саратова, где самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Проводится проверка, следователь выехал на место", - сказали в пресс-службе.

ЧП произошло в 16:48 мск. Самолет, прибывший из Сургута, выкатился за пределы ВПП. На борту находились 112 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным пресс-службы компании "Саратовские авиалинии", в результате никто не пострадал.

Компания "Саратовские авиалинии" является оператором единственного в регионе аэропорта Саратов-центральный.

Теги
РоссияСаратовская область
СК возбудил дело после гибели двух человек при крушении дельталета в Тверской области
Следственно-оперативная группа продолжает устанавливать причины и обстоятельства ЧП
Читать полностью