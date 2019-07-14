СК возбудил дело после гибели двух человек при крушении дельталета в Тверской области

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело после крушения дельталета в Тверской области, где погибли два человека. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По факту крушения дельталета в Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц")", - сказала Марковская.

В воскресенье около 06:00 мск в поле вблизи деревни Киселево Кимрского района Тверской области потерпел крушение дельталет, накануне вылетевший из деревни Владышино. В результате погибли двое жителей Московской области 1972 и 1964 года, находившиеся на борту. По данным СК, дельталет выполнял прогулочный полет. На месте крушения работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причины ЧП.

Ранее транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.