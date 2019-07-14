На трассе Москва - Волгоград сгорел автобус

ТАСС, 14 июля. Автобус сообщением поселок Кузьмичи - Волгоград сгорел в воскресенье вечером перед постом ГИБДД на трассе Москва - Волгоград. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Сообщение о возгорании автобуса на трассе Москва - Волгоград поступило в воскресенье около 18:00. "Перед постом ГИБДД произошло задымление автобуса сообщением поселок Кузьмичи - Волгоград, потом произошло возгорание. Для обеспечения тушения и безопасности других участников дорожного движения сотрудники ГАИ вынуждены были ограничить временно движение на данном участке. После тушения движение восстановлено в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, "в результате пожара погибших и пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются".