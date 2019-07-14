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В Бурятии эвакуируют детский лагерь из-за лесного пожара

Детей и сотрудников лагеря перемещают в поселковую школу

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Лесной пожар произошел вблизи с детским лагерем неподалеку от бурятской деревни Сотниково, объявлена эвакуация. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"В 16:20 мск поступило сообщение о том, что вблизи поселка Сотниково Иволгинского района Республики Бурятия наблюдается задымление в лесном массиве. В 17:40 объявлена эвакуация санаторно-оздоровительного лагеря "Здоровье", находящегося поблизости", - сказали в министерстве.

В лагере находятся 129 детей и 52 человека из числа персонала. Они будут перемещены в поселковую школу. Пострадавших нет.

По данным местной администрации, пожар действует примерно в 1 км от Сотниково. "Принимаются все необходимые меры по тушению пожара, на тушении работают более 60 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, также задействовано 20 единиц тяжелой и лесопожарной техники", - сообщили ТАСС в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

В новость были внесены изменения (19:17 мск) - добавлены подробности в последнем абзаце.

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