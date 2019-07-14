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СМИ: в Индии два человека погибли на вышедшем из строя аттракционе

Как передает телеканал NDTV, не менее 26 человек пострадали

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июля. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли и еще не менее 26 получили травмы в воскресенье на одном из аттракционов в парке развлечений на западе Индии. Как сообщает телеканал NDTV, инцидент произошел в городе Ахмедабаде в штате Гуджарат.

По информации телеканала, аттракцион в виде огромного маятника неожиданно вышел из строя во время работы. Находившиеся на нем люди сорвались на землю. Полиция начала расследование причин инцидента. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

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