СМИ: в Индии два человека погибли на вышедшем из строя аттракционе

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июля. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли и еще не менее 26 получили травмы в воскресенье на одном из аттракционов в парке развлечений на западе Индии. Как сообщает телеканал NDTV, инцидент произошел в городе Ахмедабаде в штате Гуджарат.
#JustIn | 2 dead, 26 injured in accident at amusement park in Ahmedabad: news agency ANI pic.twitter.com/zHehkP41AQ— NDTV (@ndtv) 14 July 2019
По информации телеканала, аттракцион в виде огромного маятника неожиданно вышел из строя во время работы. Находившиеся на нем люди сорвались на землю. Полиция начала расследование причин инцидента. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.