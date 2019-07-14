СМИ: в Индии два человека погибли на вышедшем из строя аттракционе

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июля. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли и еще не менее 26 получили травмы в воскресенье на одном из аттракционов в парке развлечений на западе Индии. Как сообщает телеканал NDTV, инцидент произошел в городе Ахмедабаде в штате Гуджарат.