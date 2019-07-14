Reuters: число погибших в результате наводнений и оползней в Непале достигло 55

ТАСС, 14 июля. Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Непале, достигло 55. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

Ранее поступала информация о 50 погибших. На настоящее время, по данным непальского МВД, не менее 30 человек числятся пропавшими без вести, более 30 получили серьезные ранения.

Проливные дожди начались в Непале в четверг. Стихия затронула более 20 районов страны, эвакуированы свыше 1,1 тыс. человек. В результате оползней оказались заблокированы несколько автотрасс. Почти 30 тыс. сотрудников сил безопасности мобилизованы для того, чтобы оказать необходимую помощь.

Как прогнозируют синоптики, погода в затронутых стихией регионах, начнет улучшаться в понедельник.