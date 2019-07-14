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Лесные пожары в России
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Площадь природного пожара в пригороде Улан-Удэ составила около 10 га

Предпосылок для распространения огня нет, заверил пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев

УЛАН-УДЭ, 14 июля. /ТАСС/. Площадь природного пожара, разгоревшегося в воскресенье в поселке Сотниково в Бурятии составляет около 10 га. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.

"Площадь возгорания на данный момент составляет около 10 га. Очаг возгорания находится в 1 км от населенного пункта. Предпосылок для распространения огня нет, ветер слабый", - написал Фишев.

"Ситуация стабилизировалась, огонь не угрожает населенному пункту. Кромка пламени в сторону Сотниково остановлена. На данный момент горит трава. Местность не покрыта лесом", - сообщил Фишев в следующем посте.

Лесной пожар недалеко от поселка Сотниково возник в воскресенье вечером. В 17:40 (12:40 мск) была объявлена эвакуация санаторно-оздоровительного лагеря "Здоровье", расположенного поблизости, там находилось более 100 детей и около 50 взрослых.

По данным регионального агентства лесного хозяйства, на данный момент в тушении принимают участие 60 человек, задействовано 20 единиц техники. "На подходе еще 40 человек", - сообщил Фишев.

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РоссияЛесные пожары в РоссииБурятия
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