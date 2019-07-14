Вертолет Robinson упал около Солнечногорска

ТАСС, 14 июля. Крушение вертолета произошло около деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

"Около деревни Барское произошло падение вертолета Robinson. Погибли двое находившихся на борту", - сказал собеседник агентства.

В подмосковном ГУ МЧС РФ подтвердили факт произошедшего. "Вертолет совершил жесткую посадку, оба пилота погибли. Жертв и разрушений на земле нет", - сказали в главке.

По данным источника ТАСС, вертолет вылетел с аэродрома Шевлино и должен был вернуться туда же. Аэродром малой авиации Шевлино расположен в 55 км от Москвы по Пятницкому шоссе.

Руководитель Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин погиб в катастрофе, сообщили ТАСС в руководстве это организации.

"По имеющимся у нас данным, Никитин погиб. Причина катастрофы вертолета неизвестна", - сказали в организации.

В новость были внесены изменения (20:55 мск) — добавлены подробности.