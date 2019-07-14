В Башкирии пять человек погибли в ДТП с автобусом

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пять пассажиров автобуса, перевернувшегося в Башкирии, погибли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На трассе Уфа - Белорецк в Архангельском районе автобус совершил съезд с дорожного полотна. По предварительной информации, погибли пять человек", - сказали в ведомстве.

В ГИБДД уточнили, что после ДТП госпитализированы 10 человек. "В результате ДТП пять пассажиров погибли, еще 10 пассажиров направлены в медучреждения", - сказали в ведомстве.

В блоге начальника УГИБДД МВД по республике Динара Гильмутдинова говорится, что в автобусе King Long XMQ, опрокинувшемся на участке трассы Уфа - Инзер - Белорецк, было 39 человек.

"В воскресенье, в десятом часу вечера получена информация об опрокидывании автобуса "King Long XMQ" с 39 пассажирами <...> На месте работают экстренные службы. Информация уточняется", - говорится в сообщении. ДТП произошло в Архангельском районе Республики Башкортостан, уточняется в нем.

Попавший в ДТП автобус следовал рейсом из Белорецка в Уфу, рассказали ТАСС в воскресенье единой дежурно-диспетчерской службе Архангельского района.

"Автобус рейсовый, ехал из Белорецка в Уфу, в нем, предварительно, находились 39 пассажиров. Номера автобуса - 116-й регион (Татарстан - прим. ТАСС)", - сообщили в ЕДДС.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, и автобус съехал в кювет.