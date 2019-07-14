После инцидента с самолетом в аэропорту Саратова четыре рейса задержали и один отменили

САРАТОВ, 14 июля. /ТАСС/. Четыре авиарейса задержано, еще один отменен после происшествия с самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саратов-Центральный в воскресенье. Такие данные следуют из онлайн-табло аэропорта.

На данный момент задержаны четыре авиарейса: два из Саратова в Москву, один из Саратова в Сургут и еще один из Москвы в Саратов. Один рейс направлением из Саратова в Москву отменен.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, в воскресенье днем пассажирский авиалайнер сообщением Сургут - Саратов выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Саратова. На борту, по уточненной информации ведомства, находилось 110 пассажиров и восемь членов экипажа, пострадавших нет.

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку по факту инцидента.