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После инцидента с самолетом в аэропорту Саратова четыре рейса задержали и один отменили

Пассажирский авиалайнер сообщением Сургут - Саратов ранее выкатился за пределы ВПП

САРАТОВ, 14 июля. /ТАСС/. Четыре авиарейса задержано, еще один отменен после происшествия с самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саратов-Центральный в воскресенье. Такие данные следуют из онлайн-табло аэропорта.

На данный момент задержаны четыре авиарейса: два из Саратова в Москву, один из Саратова в Сургут и еще один из Москвы в Саратов. Один рейс направлением из Саратова в Москву отменен.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, в воскресенье днем пассажирский авиалайнер сообщением Сургут - Саратов выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Саратова. На борту, по уточненной информации ведомства, находилось 110 пассажиров и восемь членов экипажа, пострадавших нет.

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку по факту инцидента.

Теги
РоссияСаратовская область
Работа саратовского аэропорта восстановлена после инцидента с самолетом
Ранее сообщалось, что пассажирский авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Саратова. Пострадавших нет
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