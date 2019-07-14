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ДТП с автобусом в Башкирии
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Источник: число пострадавших в ДТП в Башкирии увеличилось до 23

Погибли шесть человек

ТАСС, 14 июля. Медицинская помощь понадобилась 23 людям из перевернувшегося в Башкирии автобуса. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"В результате ДТП погибли шесть человек, семь были госпитализированы, еще 16 помощь оказана на месте", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Архангельском районе Башкирии произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в котором находилось 39 пассажиров и водитель.

По данным МЧС РФ, семь пострадавших, в том числе двое детей, доставляются в больницы Кармаскалинского и Архангельского районов. На месте работают психологи МЧС России.

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РоссияДТП с автобусом в Башкирии
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