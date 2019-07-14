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Спасатели в КБР помогли альпинисту, которому стало плохо при восхождении на Эльбрус

От медицинской помощи он отказался

НАЛЬЧИК, 14 июля. /ТАСС/. Спасатели в Кабардино-Балкарии нашли альпиниста, который при восхождении на Эльбрус почувствовал себя плохо на высоте 3850 м, и помогли ему спуститься. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС.

В 18:55 мск в воскресенье в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по КБР поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 3850 м альпинисту из города Нальчик стало плохо при акклиматизации. На помощь были направлены трое спасателей.

"Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе завершены. Спасатели спустили альпиниста из Нальчика на поляну Азау, от дальнейшей медицинской помощи он отказался. Помощь альпинисту оказали трое сотрудников МЧС по региону", - говорится в сообщении.

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РоссияКабардино-Балкария
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