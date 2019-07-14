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СК завел дело о крушении вертолета, где погиб глава Федерации сверхлегковой авиации

Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в поле вблизи деревни Барское-Мелечкино. Погибли оба находившихся на борту человека

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов по факту жесткой посадки частного вертолета Robinson в районе подмосковного Солнечногорска, где погибли два человека. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По факту жесткой посадки вертолета Robinson в Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц")", - сказала Марковская.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины происшествия.

В воскресенье вертолет Robinson совершил жесткую посадку в поле вблизи деревни Барское-Мелечкино, в результате которой погибли оба находившихся на борту человека. Разрушений и пострадавших на земле нет.

Как сообщили ТАСС в руководстве Федерации сверхлегкой авиации, при крушении вертолета погиб ее руководитель Игорь Никитин. Никитин был инструктором президента РФ Владимира Путина и обучал его полету на дельтаплане, в частности, для участия в эксперименте в рамках проекта российских орнитологов "Полет надежды" по спасению занесенного в Красную книгу журавля-стерха в 2012 году.

По данным источника ТАСС, вертолет вылетел с аэродрома Шевлино и должен был вернуться туда же. Аэродром малой авиации Шевлино расположен в 55 км от Москвы по Пятницкому шоссе.

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