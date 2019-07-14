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Сообщение об угрозе взрыва в ТЦ в подмосковном Красноармейске оказалось ложным

Ранее неизвестный позвонил и сообщил о минировании ТЦ, всех посетителей и сотрудников после этого эвакуировали

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Информация об угрозе взрыва в торговом центре "Центральный" Красноармейске не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ранее неизвестный позвонил в администрацию "Центрального" и сообщил о его минировании. Из-за этого из данного учреждения эвакуировали посетителей и сотрудников. ТЦ проверили специалисты, в том числе кинологи с собаками. Взрывное устройство найдено не было", - сообщил собеседник агентства.

С начала 2019 года неизвестные неоднократно сообщали об угрозе взрывов в ряде объектов инфраструктуры в Москве, Подмосковье и других регионах России. По всем сообщениям правоохранительные органы проводили проверку, но опасных для жизни людей предметов не находили.

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