Задержан основатель ГК "Новый поток" Дмитрий Мазуров

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Основатель и председатель совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров в пятницу был задержан в аэропорту Шереметьево, ему предъявлено постановление о привлечении в качестве подозреваемого по уголовному делу, сообщил ТАСС представитель АО "Новый поток".

"Новый поток" информирует о том, что 13 июля 2019 года по прилету в Москву из зарубежной командировки в аэропорту Шереметьево был задержан председатель совета директоров АО "Новый поток" Дмитрий Мазуров и принудительно доставлен в Следственный департамент МВД РФ. В настоящее время Мазурову предъявлено постановление о признании его подозреваемым по уголовному делу", - говорится в заявлении компании.

По какой статье возбуждено уголовное дело не уточняется.

В пресс-службе "Нового потока" отметили, что компания рассматривает действия в отношении Дмитрия Мазурова как неправомерные. Там пояснили, что 11 июля 2019 года Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал "подробные пояснения и предоставил обширный пакет документов по всем интересующим следственные органы обстоятельствам". "За несколько дней до этого - 5 июля 2019 года - следователем Следственного департамента было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, однако позднее данное решение было отменено. В связи с резким изменение позиции следствия и последующим задержанием Мазурова, АО "Новый поток" предполагает возможность оказания давления на следственные органы со стороны недоброжелателей Мазурова", - отмечается в заявлении компании.

Там также поясняется, что Мазуров "никогда не скрывался от следствия, не имел намерений покидать пределы России и проявил полную готовность дать все необходимые пояснения по интересующим следственные органы вопросам".