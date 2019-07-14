Кортеж Зеленского попал в ДТП с колонной автобусов с детьми в Запорожье

ТАСС, 15 июля. Три автомобиля из кортежа президента Украины Владимира Зеленского стали участниками ДТП в Запорожской области с колонной автобусов, в которых ехали дети, никто не пострадал. Об этом в воскресенье сообщает портал " Страна.ua " со ссылкой на украинское Управление государственной охраны (УГО).

По предварительной информации, причиной происшествия стал обгон колонны автобусов легковыми автомобилями. "Обгоняли колонну два Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и автобус службы безопасности президента, - указали "Стране.ua" в УГО. - Они возвращались в Киев, в то время как Зеленский улетел в столицу на самолете".

Источник издания в УГО также связал произошедшую аварию с нехваткой водителей автомобилей, входящих в кортеж украинского лидера. По его данным, "из 30 водителей в штате сейчас работает половина. Из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками. Отсюда и ДТП".

В субботу, 13 июля, Зеленский находился с рабочей поездкой в Одессе, где провел совещание по вопросам развития морских портов Украины.