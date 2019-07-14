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Кортеж Зеленского попал в ДТП с колонной автобусов с детьми в Запорожье

В результате аварии никто не пострадал
Президент Украины Владимир Зеленский Архип Верещагин/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Архип Верещагин/ТАСС

ТАСС, 15 июля. Три автомобиля из кортежа президента Украины Владимира Зеленского стали участниками ДТП в Запорожской области с колонной автобусов, в которых ехали дети, никто не пострадал. Об этом в воскресенье сообщает портал "Страна.ua" со ссылкой на украинское Управление государственной охраны (УГО).

По предварительной информации, причиной происшествия стал обгон колонны автобусов легковыми автомобилями. "Обгоняли колонну два Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и автобус службы безопасности президента, - указали "Стране.ua" в УГО. - Они возвращались в Киев, в то время как Зеленский улетел в столицу на самолете".

Источник издания в УГО также связал произошедшую аварию с нехваткой водителей автомобилей, входящих в кортеж украинского лидера. По его данным, "из 30 водителей в штате сейчас работает половина. Из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками. Отсюда и ДТП".

В субботу, 13 июля, Зеленский находился с рабочей поездкой в Одессе, где провел совещание по вопросам развития морских портов Украины.

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