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Самолет UTair Cargo прибыл в Сургут после задержки из-за инцидента в аэропорте Саратова

Рейс задержался примерно на пять часов

ТАСС, 15 июля. Самолет авиакомпании TUM (Utair Cargo), вылет которого был задержан в аэропорту Саратова после инцидента с выкаткой самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в воскресенье, прибыл в Сургут, сообщается на онлайн-табло аэропорта города.

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По предварительным данным Южного следственного управления на транспорте СК РФ, пассажирский авиалайнер сообщением Сургут - Саратов выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Саратова. На борту находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа, пострадавших нет. За пассажирами должен был вылететь резервный борт.

"Рейс ПП9723, авиакомпания - TUM (Utair Cargo), статус - прибыл, время прилета (по факту) - 03:58 (01:58 мск)", - сообщается на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта

Согласно данным онлайн-табло, задержка рейса составила около пяти часов.

Ранее работа единственного в Саратовской области аэропорта "Саратов-Центральный" была приостановлена после инцидента с самолетом, следственные органы проводят доследственную проверку по факту произошедшего.

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