Мутко прибыл в Иркутскую область для проверки ликвидации последствий паводка

ИРКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Вице-премьер, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко в понедельник прибыл в регион чтобы проконтролировать ход восстановительных работ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области.

"Председатель правительственной комиссии, вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прибыл в Иркутскую область. Сегодня он вместе с губернатором региона Сергеем Левченко находится в Братске, где посетит санаторий "Братское взморье". Там размещен пункт долговременного пребывания для пострадавших от паводка", - говорится в сообщении.

После этого вице-премьер и губернатор отправятся в город Тулун, который сильнее всего пострадал от паводка. Там они посетят ряд социальных объектов, многоквартирных домов, пунктов долговременного пребывания, осмотрят котельную, мост через реку Ию, водозабор. Вечером Мутко и Левченко проведут заседание оперативного штаба по ликвидации последствий наводнения.

Мутко второй раз приезжает в Иркутскую область в связи с паводком. Его первая поездка состоялась 5-6 июля, он посетил пострадавшие населенные пункты и провел заседание правительственной комиссии, которую возглавил по поручению Владимира Путина, ранее также посетившего регион в связи со стихийным бедствием.