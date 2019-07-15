Двое детей и женщина пострадали при наезде автомобиля на отдыхающих под Новокузнецком

ТАСС, 15 июля. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, в которой водитель автомобиля въехал в отдыхающих на берегу реки. ЧП случилось накануне вечером на Притомском шоссе под Новокузнецком, помощь медиков потребовалась двум детям и их матери, сообщается в понедельник на сайте регионального МВД.

"57-летний водитель Toyota Camry, остановившись на дамбе, допустил съезд автомобиля вниз на берег реки, где в этот момент отдыхали горожане. В результате наезда транспортного средства медицинская помощь потребовалась 33-летней горожанке и двум ее годовалым детям", - говорится в сообщении.

Как установили полицейские, водитель был лишен права управления за несколько дней до аварии. Предварительно, в момент ДТП он был пьян.