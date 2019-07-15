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Найдены тела четырех рыбаков с перевернувшейся лодки на реке Малый Анюй на Чукотке

Тело последнего пассажира обнаружили в 100 м от места происшествия и в 9 км от сельского поселения Анюйск

ТАСС, 15 июля. Спасатели МЧС завершили операцию по поиску четырех рыбаков, которые пропали 6 июля на реке Малый Анюй на Чукотке. Накануне было найдено тело последнего пассажира перевернувшейся лодки, сообщается в понедельник на официальном сайте регионального МЧС.

"Завершились поисковые работы на реке Малый Анюй в Билибинском районе. В 100 м от места происшествия и в 9 км от сельского поселения Анюйск, вниз по течению, было найдено тело последнего рыбака из четырех потерявшихся 6 июля", - говорится в опубликованном сообщении.

Ранее сообщалось, что пятеро рыбаков отправились на моторной лодке вверх по течению реки Малый Анюй в сторону города Билибино. Через 9 км пути лодка перевернулась, одному пассажиру удалось выбраться на берег. От медицинской помощи он отказался.

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