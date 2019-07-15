Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса уже привлекался за превышение скорости

УФА, 15 июля. /ТАСС/. Водитель автобуса с туристами из Татарстана, который опрокинулся на трассе в Башкирии, неоднократно привлекался к ответственности за превышение разрешенной скорости. Об этом написал в понедельник на своей странице в соцсети "ВКонтакте" врио главы республики Радий Хабиров.

"У нас в стране по-прежнему все плохо с контролем качества работы водителей. Вот и этот водитель из Набережных Челнов многократно привлекался раньше к ответственности за превышение скорости. Но никаких санкций у нас за это нет, ему по-прежнему доверялись жизни людей, и скорость сбросить в ливень ему в голову не пришло", - написал он. Хабиров отметил, что большинство погибших пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности.

Он также предложил задуматься об использовании для пассажирских перевозок только безопасных автобусов. "Некачественный автобус непонятного происхождения - это игра со смертью. При ударе у него сиденья просто поотрывались, и шансов выжить у пассажиров было немного. Нам надо подумать, стоит ли пускать на дороги подобные некачественные автобусы. Госпредприятиям рекомендую пока этого не делать", - написал врио главы Башкирии.

В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами. Он следовал по маршруту Миндигулово - Набережные Челны. Предварительно, водитель не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось в кювет. В аварии погибли шесть человек, в больницах остаются восемь, один из них ребенок.