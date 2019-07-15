Самолет рейса Санкт-Петербург - Новый Уренгой вернулся в аэропорт из-за неисправности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Ямал", выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ), вернулся в аэропорт отправления из-за технической неисправности. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Техническая неисправность. Командир принял решение вернуться", - сказали в пресс-службе.

По данным онлайн-табло аэропортов Санкт-Петербурга и Нового Уренгоя, самолет вылетел в 03:20 мск и должен был прибыть в пункт назначения в 06:35 мск. Рейс выполнялся на самолете Bombardier CRJ-200.

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Парк авиакомпании состоит большей частью из самолетов Sukhoi Superjet 100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.