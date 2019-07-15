СМИ: во Франции задержали 250 человек в ходе беспорядков после победы сборной Алжира

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Полиция задержала по меньшей мере 250 человек во Франции в ходе потасовок, устроенных болельщиками сборной Алжира по футболу после того, как команда одолела сборную Нигерии и вышла в финал Кубка африканских наций в воскресенье. Об этом в понедельник сообщил телеканал BFM.

По его данным, на улицы таких крупных городов, как Париж, Марсель и Лион вышли тысячи человек. Через какое-то время вспыхнули первые стычки между правоохранительными органами и болельщиками. В ходе беспорядков в Париже были разбиты витрины нескольких магазинов, а в Лионе сожжены множество автомобилей. В Марселе хулиганы попытались пройти на территорию порта, однако полиция их не пропустила, после чего фанаты принялись громить городское имущество и камнями забрасывать стражей правопорядка. Как подчеркивается, для разгона болельщиков полицейские несколько раз использовали слезоточивый газ.

В ходе последних беспорядков болельщиков алжирской сборной 11 июля в городе Монпелье погибла женщина. Согласно различным оценкам, алжирская диаспора насчитывает во Франции от 2 до 4 млн человек. Примерно у половины ее представителей - двойное гражданство.