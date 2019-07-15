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В Москве задержан хоккеист "Спартака" за езду с поддельными водительскими правами

По данным источника в правоохранительных органах, решается вопрос о возбуждении дела о подделке документов в отношении Михаила Котляровского

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Игрок московского хоккейного клуба "Спартак" Михаил Котляровский задержан на востоке Москвы за езду на машине с поддельным водительским удостоверением. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел 13 июля. Cотрудники ГИБДД остановили автомобиль BMW Котляровского в Семеновском переулке. Когда они попросили хоккеиста предъявить документы, он показал водительское удостоверение, подлинность которого вызвала сомнение у полицейских. Права были отправлены на экспертизу, которая подтвердила, что они поддельные", - сказал собеседник агентства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ ("Подделка документов").

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