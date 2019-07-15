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Суд приговорил к четырем годам условно экс-главу ЕАО Винникова

Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при закупках медицинского оборудования
Александр Винников Максим Шеметов/ТАСС
Описание
Александр Винников
© Максим Шеметов/ТАСС

ТАСС, 15 июля. Биробиджанский районный суд в Еврейской автономной области приговорил к четырем годам колонии условно бывшего губернатора региона Александра Винникова за злоупотребление полномочиями при закупках медицинского оборудования по завышенной цене. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

"Суд назначил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и с лишением права занимать определенные должности на три года. Также от него требуется не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться туда на регистрацию раз в месяц", - сказал представитель суда.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
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