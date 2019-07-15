Суд приговорил к четырем годам условно экс-главу ЕАО Винникова

ТАСС, 15 июля. Биробиджанский районный суд в Еврейской автономной области приговорил к четырем годам колонии условно бывшего губернатора региона Александра Винникова за злоупотребление полномочиями при закупках медицинского оборудования по завышенной цене. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

"Суд назначил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и с лишением права занимать определенные должности на три года. Также от него требуется не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться туда на регистрацию раз в месяц", - сказал представитель суда.