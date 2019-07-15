{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Повреждение стекла стало причиной возвращения рейса авиакомпании "Ямал" в Пулково

Рейс перенесли на 16 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Растрескивание стекла кабины пилотов произошло у самолета авиакомпании "Ямал", выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) и вынужденного ранее вернуться в аэропорт вылета. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее сообщалось, что самолет Bombardier CRJ-200 вернулся в пункт отправления в связи с технической неисправностью.

"После вылета рейса 846, выполняемого по маршруту Санкт-Петербург (Пулково) - Новый Уренгой на воздушном судне CRJ-200 при наборе высоты произошло растрескивание стекла кабины пилотов", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что на борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа. "В связи с регламентом работы аэропорта Новый Уренгой, рейс 846 перенесен на 16 июля", - добавили в авиакомпании.

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Парк авиакомпании состоит большей частью из самолетов Sukhoi Superjet 100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.

Теги
Санкт-ПетербургЯмало-Ненецкий автономный округ
МВД просит арестовать владельца "Нового потока". Его подозревают в мошенничестве
Как ранее сообщал "Коммерсантъ", Дмитрий Мазуров подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более $3 млрд
Читать полностью