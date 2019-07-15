Повреждение стекла стало причиной возвращения рейса авиакомпании "Ямал" в Пулково

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Растрескивание стекла кабины пилотов произошло у самолета авиакомпании "Ямал", выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) и вынужденного ранее вернуться в аэропорт вылета. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее сообщалось, что самолет Bombardier CRJ-200 вернулся в пункт отправления в связи с технической неисправностью.

"После вылета рейса 846, выполняемого по маршруту Санкт-Петербург (Пулково) - Новый Уренгой на воздушном судне CRJ-200 при наборе высоты произошло растрескивание стекла кабины пилотов", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что на борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа. "В связи с регламентом работы аэропорта Новый Уренгой, рейс 846 перенесен на 16 июля", - добавили в авиакомпании.

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Парк авиакомпании состоит большей частью из самолетов Sukhoi Superjet 100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.