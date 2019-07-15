МВД просит арестовать владельца "Нового потока". Его подозревают в мошенничестве

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Следственные органы просят заключить под стражу владельца группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова, подозреваемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

"В Тверской суд поступило ходатайство о заключении Мазурова Д. под стражу. Он подозревается по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особом крупном размере)", - сказали в пресс-службе суда.

Как ранее сообщил ТАСС представитель АО "Новый поток", Дмитрий Мазуров был задержан в пятницу в аэропорту Шереметьево. Ему было предъявлено постановление о признании его подозреваемым по уголовному делу. По данным газеты "Коммерсантъ", Мазуров подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более $3 млрд.

В пресс-службе "Нового потока" отметили, что компания рассматривает действия в отношении Дмитрия Мазурова как неправомерные. Там пояснили, что 11 июля 2019 года Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД РФ, где дал "подробные пояснения и предоставил обширный пакет документов по всем интересующим следственные органы обстоятельствам".

В заявлении компании отмечается, что Мазуров "никогда не скрывался от следствия, не имел намерений покидать пределы России и проявил полную готовность дать все необходимые пояснения по интересующим следственные органы вопросам".