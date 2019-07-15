В одном из районов на севере Камчатки введен режим ЧС из-за роста площади лесных пожаров

ТАСС, 15 июля. Власти Камчатского края установили режим ЧС на территории Пенжинского района на севере региона, где на утро понедельника площадь природных пожаров увеличилась на 11 тыс. га. Жители населенных пунктов Таловка и Слаутное почувствовали запах дыма и гари. В образовательных учреждениях запрещены прогулки, сообщается в понедельник на официальном сайте камчатского правительства.

"По состоянию на 7 часов утра 15 июля на территории района действовали 14 природных пожаров общей площадью 94 670 га (в том числе покрытая лесами - 13 393 га), прирост за сутки составил 11 080 га. Сложная обстановка в районе сел Таловка и Слаутное. В детских садах и пришкольных лагерях отменены прогулки. На сегодняшний день угрозы населенным пунктам Пенжинского района нет", - приводятся в сообщении слова заместителя министра специальных программ и по делам казачества Камчатского края Евгения Липакова.

Также отмечается, что в воскресенье в Пенжинский район направили две группы пожарных и спасателей в составе 23 человек, задействовано два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами. Развернут оперативный штаб. Пенжинская районная больница готова к приему пострадавших, но пока с жалобами на недомогания, связанные с задымленностью, никто не обращался.