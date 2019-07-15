Двух 16-летних жительниц Архангельска задержали по подозрению в убийстве знакомой

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух 16-летних жительниц Архангельска, которые подозреваются в убийстве 17-летней девушки, сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Архангельской области.

"30 июня 2019 года у железнодорожных путей по улице Партизанская в городе Архангельске прохожими обнаружено тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержаны двое 16-летних знакомых потерпевшей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 29 июня между девушками произошел конфликт, во время которого одна из задержанных по меньшей мере дважды ударила погибшую стеклянной бутылкой по голове, затем изрезала осколками ее лицо, а после задушила ее. Вторая подозреваемая держала погибшую и подавала подруге предметы для нанесения побоев.

В ходе допроса девушки признали вину и рассказали об обстоятельствах преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", суд заключил обеих подозреваемых под стражу.