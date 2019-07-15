Дело экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова направлено в суд

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области - министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении Кузнецова направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказал Куренной.

Кузнецов обвиняется в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и растрате (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 174.1, ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, с 2005 года по 2008 год Кузнецов в составе организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Подмосковья похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на сумму более 11 млрд рублей. Похищенные деньги были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. На них были куплены предметы роскоши и недвижимости за границей.

Кроме того, Кузнецов совместно с сообщниками совершил растрату бюджетных денежных средств.

Куренной отметил, что работа по изобличению организованной преступной группы велась следствием на протяжении 10 лет. Ранее шесть членов группы были осуждены, еще четверо находятся в международном розыске.

Найденное имущество

Ранее в СК РФ сообщили, что в ходе следственных действий на территории России Следственным комитетом были обнаружены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию. Среди этих 1357 объектов были печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и иное ценное имущество.

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