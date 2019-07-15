ФСБ просит суд продлить арест задержанным в Керченском проливе украинским морякам

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Следственное управление ФСБ обратилось в суд с ходатайством о продлении на три месяца срока ареста украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко.

"Поданы ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Артеменко А. А., Эйдера А. Д., Сороки В. В. до 26 октября 2019 года, в отношении остальных обвиняемых - до 24 октября 2019 года", - сказала представитель суда, отметив, что ходатайства будут рассмотрены 17 июля.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и защита приступили к ознакомлению с материалами дела.

25 ноября 2019 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения госграницы было возбуждено уголовное дело. Члены экипажей - 24 гражданина Украины - были арестованы. Их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы. Всем им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой").