Суд отправил под домашний арест сотрудника ЦНИИМаш Мещерякова по подозрению в госизмене

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова, подозреваемого по делу о госизмене. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы в отношении Мещерякова Сергея, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 сентября", - сказала представитель суда.

По данным сайта ЦНИИМаш, Мещеряков является старшим научным сотрудником.

Ранее суд арестовал начальника центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаш Романа Ковалева, обвиняемого в госизмене. С июля 2018 года под арестом находится и 75-летний сотрудник ЦНИИМаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый, по данным источника ТАСС, в передаче секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ.