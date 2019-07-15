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В отношении хоккеиста "Спартака" возбуждено дело за езду с поддельными правами

Сотрудники ГИБДД 13 июля в Семеновском переулке остановили иномарку. Водитель предъявил полицейским удостоверение, подлинность которого вызвала у них сомнение

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении нападающего хоккейного клуба "Спартак" Михаила Котляревского, который ранее был задержан за езду с поддельным водительским удостоверением. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"В субботу, 13 июля, сотрудниками столичной ГИБДД в Семеновском переулке была остановлена иномарка под управлением мужчины 1997 года рождения, который предъявил полицейским водительское удостоверение, подлинность которого вызвала сомнение у полицейских. В результате проведенного исследования установлено, что указанный документ является поддельным. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков")", - сказали в полиции.

Ранее сообщалось, что инспекторы ДПС остановили автомобиль BMW под управлением Котляревского в Семеновском переулке.

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