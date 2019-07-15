Пограничники задержали в Крыму украинца, подозреваемого в убийстве

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Гражданина Украины, находящегося в федеральном розыске по подозрению в убийстве, задержали на границе в Крыму, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Погрануправления по Республике Крым.

"При проверке документов гражданина Украины 1985 года рождения сотрудникам пограничного контроля стало известно, что личностью иностранца заинтересованы правоохранительные органы. Согласно полученным сведениям, он подозревается в совершении на территории Республики Крым преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении. Уточняется, что украинец был объявлен в федеральный розыск.

Также пограничниками был задержан еще один гражданин Украины 1991 года рождения, находившийся в межгосударственном розыске. Он был осужден в Молдавии за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения и находился под подпиской о невыезде.

Оба задержанных, которые пытались въехать в Крым, переданы в правоохранительные органы для их последующей отправки инициаторам розыска.

С начала года пограничники в пунктах пропуска через государственную границу в Крыму выявили 30 граждан, объявленных в федеральный, межгосударственный и международный розыск.