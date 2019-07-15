МАК приступил к расследованию крушения дельталета в Тверской области

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) присоединился к расследованию крушения дельталета в Тверской области, в результате которого погибли два человека. Об этом в понедельник сообщается на сайте МАК.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

В воскресенье около 06:00 мск в поле около деревни Киселево Кимрского района Тверской области потерпел крушение дельталет, накануне вылетевший из деревни Владышино. В результате погибли два жителя Московской области 1972 и 1964 года рождения. По данным следователей, на дельталете выполнялся прогулочный полет.