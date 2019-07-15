В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Женщина умерла во время массажа лица в столичном медицинском центре. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"14 июля в кабинете медицинского центра на Кастанаевской улице обнаружено тело девушки 1989 года рождения. При осмотре в области лица и туловища <...> обнаружены многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов медицинской иглой", - сказала Иванова.

Медработник, арендующая кабинет в этом центре, сообщила следователю, что молодая женщина пришла к ней на массаж лица. По ее словам, другие процедуры клиентке не проводились. "Со слов родственников, несколькими днями ранее, она также обращалась к другим специалистам для проведения различных косметологических процедур", - сказала представитель ГСУ.

По факту случившегося начата доследственная проверка. Для уточнения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.