В Кирове суд приговорил мужчину к 1,5 года колонии за попытку поджога предприятия

КИРОВ, 15 июля. /ТАСС/. Суд в Кирове признал мужчину виновным в попытке поджога предприятия, сообщается в понедельник на сайте областной прокуратуры.

"Первомайский районный суд города Кирова рассмотрел уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 34-летнего жителя города Кирова Ш. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ [покушение на умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба путем поджога]. Суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Ранее УМВД России по Кирову возбудило уголовное дело о поджоге. 19 ноября мужчина бросил в окно цеха на улице Северное Кольцо, где раньше работал, бутылку с горящей жидкостью, после этого началось возгорание.

По данным ведомства, ущерб от действий осужденного составил более 80 тыс. рублей. Если бы пожарные оперативно не потушили возгорание, ущерб мог превысить 10 млн. рублей, уточнили в прокуратуре.