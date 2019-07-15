Спасатели ищут в Приэльбрусье двух сорвавшихся в ущелье альпинистов

НАЛЬЧИК, 15 июля. /ТАСС/. Спасатели в Кабардино-Балкарии ищут двух альпинистов, которые сорвались в ущелье Адыр-су, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС.

"В 11:20 поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе в ущелье Адыр-су на высоте 3,6 тыс. м сорвались два альпиниста. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в центре управления в кризисных ситуациях республиканского МЧС, оба альпиниста живы. "По предварительным данным, один из них травмирован", - сказал собеседник агентства.

Альпинистов ищут двое спасателей.