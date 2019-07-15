Полиция ищет участников конфликта со стрельбой у ночного клуба Icon в Москве

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Столичная полиция разыскивает участников конфликта, закончившегося стрельбой в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела по статье "Хулиганство" (ст. 213 УК РФ) в отношении неизвестных, которые утром в воскресенье, предположительно, из травматического оружия причинили тяжкие телесные повреждения мужчине в ходе конфликта на Болотной набережной", - сообщили в столичном главке. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента, устанавливаются личности участников конфликта.

В свою очередь источник ТАСС сообщил, что конфликт со стрельбой произошел ранним утром в воскресенье около ночного клуба Icon между двумя группами граждан.