Суд продлил арест заместителю министра сельского хозяйства на Кубани

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд в Краснодаре продлил срок содержания под стражей на время следствия заместителю министра сельского хозяйства региона Киму Тертице, который подозревается в получении взятки, до 17 сентября, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее следственные органы на Кубани предъявили обвинение в получении взятки с использованием служебного положения заместителю министра сельского хозяйства Кубани. По решению Первомайского районного суда, он был взят под стражу до 17 июля. Сам Тертица заявлял, что денег не брал, его адвокаты поясняли, что пакет с деньгами был обнаружен правоохранителями не в его личном кабинете, а в приемной.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей до 17 сентября", - сказал судья.

Следователь пояснял, что продлить срок содержания под стражей необходимо, так как не завершены допросы свидетелей, не отпали доводы о том, что Тертица может оказать на них давление или попытаться скрыться. Адвокаты замминистра сельского хозяйства настаивали на изменении меры пресечения на домашний арест в связи с ухудшением состояния здоровья подозреваемого и поясняли, что на время доследственной проверки он находился на свободе, являлся для проведения процессуальных действий по первому требованию следователя.

Уголовное дело было возбуждено в отношении замминистра сельского хозяйства Кубани и начальника одного из управлений министерства. По предварительной версии следствия, начальник управления получил от представительницы аграрного кооператива 4 млн рублей за оказание содействия в получении гранта, которые выдаются на конкурсной основе, он передал эти деньги заместителю министра сельского хозяйства, возглавлявшему конкурсную комиссию.