СК просит арестовать Олега Шишканова за занимаемое им положение в преступной иерархии

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит суд заключить под стражу задержанного в Подмосковье предполагаемого криминального авторитета Олега Шишканова (он сменил фамилию на Медведев) по статье УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Об этом ТАСС сообщили в пресс-служба Басманного районного суда Москвы.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Медведева Олега Николаевича (до смены фамилии - Шишканов), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ", - сказала пресс-секретарь суда.

По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата законодательного собрания Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за организацию преступного сообщества или участие в нем и вводит уголовную ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы для тех, кто занимает высшее положение в преступной иерархии. Таким образом, УК РФ дополнился новой статьей ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), которая устанавливает за это преступление наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с возможным штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

С начала действия нового закона это уголовное дело стало третьим, возбужденным по статье 210.1 УК РФ.