Учителя в Ленобласти получили 16 и 17 лет колонии за производство амфетамина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Учитель химии Дмитрий Каравайчик осужден на 17 лет колонии, преподаватель физики Диана Грибовская получила 16 лет колонии. Они осуждены за создание преступной группы, организацию нарколаборатории и торговлю наркотиками, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Суд назначил наказание Каравайчику в виде лишения свободы сроком на 17 лет в исправительной колонии строгого режима, Грибовской - в виде лишения свободы сроком на 16 лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, Каравайчик и Грибовская в 2017 году организовали в Выборгском районе Ленинградской области нарколабораторию по производству амфетамина, который потом продавали в Петербурге. На суде было установлено, что Каравайчик пользовался для изготовления наркотиков "специальными знаниями в области химии", а преподаватель физики занималась сбытом готовой продукции - она подыскивала заказчиков и передавала им запрещенные вещества.

Следователям удалось доказать, что в результате совместной деятельности педагогов им удалось продать не менее 1,2 кг химического наркотика, кроме того, Грибовскую уличили в сбыте гашиша.

Грибовскую и Каравайчика осудили по статье 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". В пресс-службе отметили, что осужденные свою вину не признали. Учитель-химик заявил, что "изготавливал не амфетамин, а лекарственную смесь, обманывая покупателей", а его сообщница утверждает, что "психотропные вещества в лекарственные препараты подкинули".