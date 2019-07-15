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Причиной инцидента с самолетом в Саратове мог стать отказ тормозной системы

Самолет Як-42 авиакомпании TUM (Utair Cargo) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

ТАСС, 15 июля. По предварительным данным, причиной инцидента с самолетом Як-42 авиакомпании TUM (Utair Cargo), который выкатился в воскресенье за пределы взлетно-посадочной полосы в Саратове, мог стать отказ тормозной системы. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в правоохранительных службах Саратовской области.

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"Предварительно, причиной инцидента стал отказ тормозной системы", - рассказал собеседник агентства.

По данным Южного следственного управления на транспорте СК РФ, накануне пассажирский авиалайнер сообщением Сургут - Саратов выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Саратова. На борту находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа, пострадавших нет. Пассажиров забрал в Сургут резервный борт, задержка рейса составила около пяти часов. Уральская транспортная прокуратура начала проверку в связи со случившимся.

Аэропорт Саратов-Центральный после инцидента на несколько часов приостанавливал прием и отправку рейсов.

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РоссияСаратовская область
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