Жительница Мурманской области задержана по подозрению в убийстве ветерана войны

МУРМАНСК, 15 июля. /ТАСС/. Следователи СУ СК РФ по Мурманской области задержали жительницу города Ковдора по подозрению в убийстве родственника - ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщает в понедельник пресс-служба регионального СУ СК РФ в распространенном пресс-релизе, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

"По подозрению в совершении преступления задержана родственница убитого ветерана, она дает признательные показания, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает ведомство.

Тело убитого мужчины 1924 года рождения обнаружил в квартире его сын 10 июля. В ходе осмотра тела криминалисты обнаружили повреждения в области головы, свидетельствующие о насильственном характере смерти. Следователям удалось установить подозреваемую в убийстве, которая оказалась родственницей убитого. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

"В настоящее время по уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, дактилоскопическая, криминалистическая, проводятся следственные действия, направленные на установление деталей произошедшего, а также мотива преступления", - сообщает ведомство.

Как сказали ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ, информация о подозреваемой и детали преступления пока не разглашаются в интересах следствия.