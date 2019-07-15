Адвокат одной из сестер Хачатурян считает, что их показания могли быть сфальсифицированы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Защита ходатайствует в Следственный комитет о проведении автороведческой экспертизы первых показаний трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Липцер, представляющий интересы старшей из сестер - Крестины Хачатурян.

Как считает адвокат, первоначальные показания сестер могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса. "Мы подали в СК ходатайство о проведении автороведческой экспертизы первых показаний сестер Хачатурян, данных ими 28 и 29 июля 2018 года. В качестве обоснования необходимости экспертизы мы ссылаемся на проведенное экспертное исследование, которое показало, что все три протокола допроса девушек представляют собой почти один и тот же текст (примерно на 90%) с незначительной редакторской правкой, и автором всех протоколов является один человек, а не три разных. При этом даже те места, которые отличаются, придуманы и написаны одним и тем же человеком, который имеет юридическое образование или опыт составления протоколов", - сказал Липцер.

По его словам, эксперты также установили, что первоначальными были показания Марии, из нее составили показания Ангелины, а из показаний Ангелины - показания Крестины. "При этом Мария в ходе следствия была признана невменяемой на момент совершения преступления. Соответственно, она не могла давать показания относительно всех событий того дня, - отметил адвокат. - Если следователем будет удовлетворено наше ходатайство о проведении судебной экспертизы, а она подтвердит результаты исследования, то это послужит основанием для признания первоначальных показаний недопустимым доказательством. Виновность моей подзащитной доказывается только этими показаниями, иных доказательств в деле нет".

Ранее сообщалось, что следственная группа СК России выделила в отдельное производство материалы в отношении Михаила Хачатуряна по факту совершения им преступлений в отношении своих дочерей. По мнению следствия, его действия должны быть квалифицированы по статьям 117, 132, 133 УК РФ ("Истязание", "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера").

Сестры обвиняются в убийстве своего отца, тело которого с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца. 2 августа 2018 года Останкинский суд Москвы арестовал девушек. 27 сентября суд изменил им меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий.