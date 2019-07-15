Следствие считает, что владелец "Нового потока" совершил преступление в составе ОПГ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Владелец группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров, подозреваемый в мошенничестве, совершил преступление в составе организованной преступной группы, передает корреспондент ТАСС из зала Тверского суда Москвы, где рассматривается ходатайство об аресте фигуранта.

"Подозреваемый совершил преступление в составе организованной группы. Мазуров может связываться с другими участниками", - сказал следователь на заседании.

Компания "Новый поток" 14 июля сообщила, что ее владелец Дмитрий Мазуров был задержан в субботу, 13 июля, в аэропорту Шереметьево. Он является подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве, следствие ходатайствует о заключении бизнесмена под стражу. По данным газеты "Коммерсантъ", Мазуров подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют банка на общую сумму более $3 млрд.

Мазуров является основателем и владельцем компании "Новый поток", ключевым активом которой был Антипинский нефтеперерабатывающий завод мощностью 9 млн тонн нефти в год. В мае 2019 года из-за сложной финансовой ситуации и, как следствие, перебоев с поставками нефти, начавшимися еще в 2018 году, НПЗ был вынужден приостановить работу и перейти под управление основного кредитора - Сбербанка.

18 мая Антипинский НПЗ подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом. Согласно данным картотеки суда, Антипинский НПЗ обозначил сумму требований по делу о банкротстве в 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы НПЗ - Абсолют банк, Московский кредитный банк и другие. После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar - компании "Сокар Энергоресурс".

В группу также входили Марийский НПЗ, под управлением находился Афипский НПЗ мощностью 6 млн тонн. В мае Афипский НПЗ вошел в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Представитель "Нового потока" пояснил ТАСС, что компания остается управляющим партнером Марийского НПЗ.