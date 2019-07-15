Установлена личность ликвидированного в Ростовской области лидера ячейки ИГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Силовики установили личность главаря ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", который погиб в ходе задержания в Ростовской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных структурах Ростовской области.

Пять лет после халифата: что стало с "Исламским государством"

В понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что спецслужбы вышли на след подозреваемых в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки. Главарь группы на требование остановить его автомобиль вблизи хутора Глинки Родионово-Несветайского района Ростовской области открыл стрельбу из автомата по сотрудникам правоохранительных органов, затем в его машине взорвалось взрывное устройство. Он погиб на месте. Позже ФСБ задержала двух участников ячейки ИГ в Ростовской области.

По данным ФСБ, участники ячейки "готовили нападения на сотрудников полиции и совершение террористических акций на объектах массового пребывания граждан". Тем самым, отметили в ЦОС, "на территории Ростовской области выявлена и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", в состав которой входили три гражданина Российской Федерации".

Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 ("Приготовление к теракту"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 1 ст. 222 ("Незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов") и ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору") УК РФ.