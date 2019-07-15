В СК сообщили, что в деле экс-министра Абызова могут оказаться другие фигуранты и эпизоды

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ проверяет на причастность к другим преступлениям бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Как уточнил следователь в Московском городском суде, где в понедельник рассматривалась жалоба на арест имущества обвиняемого, СК РФ устанавливает также возможных соучастников преступления.

"Следствие в настоящее время находится на стадии сбора доказательной базы. Идет установление всех обстоятельств по делу, возможных иных соучастников и иных эпизодов преступления", - сказал представитель СК.