{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело против владельца "Нового потока"
Обновлено 

Владельцу "Нового потока" Мазурову вменяют хищение у Сбербанка $29 млн

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого в мошенничестве Дмитрия Мазурова после заявления главы "Сбербанка" Германа Грефа
Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. МВД вменяет владельцу группы компаний "Новый поток" Дмитрию Мазурову хищение на сумму $29 млн, что по курсу ЦБ составляет 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей.

"ПАО "Сбербанк" выдал кредит на сумму $29 млн, что по курсу ЦБ составляет 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей. Указанный кредит Мазуров вместе с неустановленными лицами распределил по своему усмотрению. ПАО "Сбербанк" данный кредит возвращен не был", - следует из материала о возбуждении уголовного дела, оглашенного в суде.

Из материалов также следует, что ПАО "Сбербанк" признан потерпевшей стороной по делу.

Как передает корреспондент ТАСС, следственные органы возбудили уголовное дело в отношении владельца группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова, подозреваемого в мошенничестве, после заявления главы ПАО "Сбербанк" Германа Грефа.

"Уголовное дело в отношении Мазурова возбуждено по факту заявления президента ПАО "Сбербанк" Германа Грефа", - следует из оглашенного в суде материала о возбуждении уголовного дела.

Теги
РоссияГреф, Герман ОскаровичДело против владельца "Нового потока"
Севшая на мель в Амурском лимане яхта получила пробоину
Эвакуировать шесть человек, находящихся на ее борту, пока не удается
Читать полностью