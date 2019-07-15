Владельцу "Нового потока" Мазурову вменяют хищение у Сбербанка $29 млн

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. МВД вменяет владельцу группы компаний "Новый поток" Дмитрию Мазурову хищение на сумму $29 млн, что по курсу ЦБ составляет 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей.

"ПАО "Сбербанк" выдал кредит на сумму $29 млн, что по курсу ЦБ составляет 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей. Указанный кредит Мазуров вместе с неустановленными лицами распределил по своему усмотрению. ПАО "Сбербанк" данный кредит возвращен не был", - следует из материала о возбуждении уголовного дела, оглашенного в суде.

Из материалов также следует, что ПАО "Сбербанк" признан потерпевшей стороной по делу.

Как передает корреспондент ТАСС, следственные органы возбудили уголовное дело в отношении владельца группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова, подозреваемого в мошенничестве, после заявления главы ПАО "Сбербанк" Германа Грефа.

"Уголовное дело в отношении Мазурова возбуждено по факту заявления президента ПАО "Сбербанк" Германа Грефа", - следует из оглашенного в суде материала о возбуждении уголовного дела.