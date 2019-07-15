Севшая на мель в Амурском лимане яхта получила пробоину

ХАБАРОВСК, 15 июля. /ТАСС/. Яхта "Атлантик", севшая на мель в Амурском лимане в Хабаровском крае, получила пробоину. Об этом ТАСС сообщил в понедельник исполняющий обязанности главы Пуирского сельского поселения Павел Носов.

Яхта села на мель в 5 км от берега в Амурском лимане в районе мыса Пуир в Николаевском районе, на борту находятся шесть человек - пять мужчин и одна женщина. К судну выдвинулись три рыболовецких катера.

"Яхта, сев на мель, получила пробоину. Катера пока не могут подойти к судну, чтобы забрать людей, из-за волн, темноты и опасений [тоже] сесть на мель", - сказал Носов.

Он отметил, что погода в этой местности пасмурная, осадков нет, но дует ветер со скоростью до 17 м/с. Сейчас ветер стихает. На остальной территории Николаевского района погода спокойнее.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сообщений о том, что людям на борту нужна помощь, не поступало.